Глава МИД РФ возложил цветы к Вечному огню в Самарканде

РИА Новости сообщило , что глава российского МИД Сергей Лавров отдал дань памяти, возложив цветы к Вечному огню у монумента «Скорбящая мать» в Самарканде.

Торжественная церемония проходила под звуки военного оркестра и в присутствии роты почетного караула. Лавров возложил венок, составленный из алых роз, склонив голову в знак уважения к памяти погибших. В мероприятии также принял участие глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов.

Накануне вечером Лавров прибыл в Самарканд. В его рабочем графике на среду значатся встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и переговоры с министром иностранных дел республики.