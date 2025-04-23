Глава МИД РФ возложил цветы к Вечному огню в Самарканде
РИАН: Лавров возложил цветы к Вечному огню у «Скорбящей матери» в Самарканде
Фото: [flickr.com]
РИА Новости сообщило, что глава российского МИД Сергей Лавров отдал дань памяти, возложив цветы к Вечному огню у монумента «Скорбящая мать» в Самарканде.
Торжественная церемония проходила под звуки военного оркестра и в присутствии роты почетного караула. Лавров возложил венок, составленный из алых роз, склонив голову в знак уважения к памяти погибших. В мероприятии также принял участие глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов.
Накануне вечером Лавров прибыл в Самарканд. В его рабочем графике на среду значатся встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и переговоры с министром иностранных дел республики.