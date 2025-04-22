Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

С рабочим визитом в Узбекистан прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости во вторник.

По данным журналистов, вечером вторника в аэропорту города Самарканд приземлился самолет министра. Напомним, что у главы российского МИД во время рабочего визита пройдут встречи с его коллегой, главой МИД Бахтиером Саидовым, а также президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

Во время этих встреч будут обсуждаться вопросы дальнейшего взаимодействия и стратегического партнерства, международные вопросы, а также будет затронута и тематика региональной безопасности, взаимодействия в форматах ШОС и СНГ.

Ранее стало известно о том, что в Польше обиделись на реакцию Лаврова, связанную с провокацией Евросоюза.