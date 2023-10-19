Глава МИД Украины Кулеба признался в наличии проблем со здоровьем
Фото: [AP/TASS]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире местного телевидения признался в проблемах со здоровьем, из-за которых вынужден был похудеть.
Обратившись к врачу, Кулеба пожаловался на «накрывшую его усталость». Так выяснилось, что у него не все в порядке со здоровьем.
Дипломат не стал конкретизировать диагноз. Он лишь отметил, что ему предписана диета и необходимость двигательной активности.
42-летний Кулеба возглавляет внешнеполитическое ведомство Украины с марта 2020 года.