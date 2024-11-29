Глава Михаил Собакин провел «Выездную администрацию» в селе Троицкое

Глава городского округа Чехов Михаил Чехов в рамках «Выездной администрации» провел встречу с жителями с. Троицкое, в ходе которой обсудил актуальные вопросы.

Одной из приоритетных тем стала работа управляющей компании. Михаил Собакин рассказал жителям, что в настоящее время в округе проходят общие собрания собственников жилья. На таких мероприятиях они вправе определиться с выбором управляющей компании. Жители с. Троицкое неоднократно оставляли жалобы на ООО «ЖКХ ГОРОДА ЧЕХОВ». Люди изъявляли желание снова сотрудничать с муниципальной компанией. Обращение было взято в работу. В итоге МБУ «Чеховское благоустройство» получило лицензию на управление домами.

«Совмещение деятельности по содержанию общественных пространств и домов с придомовой территорией позволит избежать ненужного деления пространств между службами, а также повысить контроль и, соответственно, спрос с муниципальной компании», — рассказал глава муниципалитета.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

В ходе прошлой «Выездной администрации» жители задавали вопросы главе о некорректном начислении оплаты услуг ЖКХ. На данный момент часть жителей уже получила корректировку. Остальные находятся в очереди. Проблема будет решена.

«Это уже не первая наша встреча с жителями отдельных территорий, на которую вместе со мной выезжают профильные заместители и представители УК и фактически на месте проводят «Выездную администрацию» по решению коммунальных проблем. Благодарю всех жителей за неравнодушие и активность. Будем оставаться на связи», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В ходе встречи обсуждались многие другие вопросы. Глава округа Михаил Собакин дал ряд поручений, в частности, опилить деревья вдоль пешеходной дорожки, привести в надлежащее состояние входную группу, при необходимости установить у подъездов лавочки, проверить состояние световых кронштейнов и гирлянд.

Жители села также рассказали о важности появления в населенном пункте аптеки и хозяйственного магазина.