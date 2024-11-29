Глава Михаил Собакин вручил юным чеховским спортсменам удостоверения и значки «Мастер спорта России»

На мероприятии также присутствовали почетные гости - спортсменка Ольга Брусникина и директор Училища олимпийского резерва Татьяна Подорожная. Бассейн Дворца спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова уже традиционно стал площадкой для проведения престижных соревнований. В нынешнем году на Первенство из разных регионов РФ приехали 250 спортсменов. Молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет настроены на борьбу, несмотря на высокую конкуренцию.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

«Синхронное плавание – это не просто спорт, это искусство, в котором гармония тела и духа, силы и красоты достигаются исключительно благодаря тяжелым тренировкам и профессионализму», — сказал глава муниципалитета.

Благодаря многолетней работе Ольги Брусникиной, трёхкратной олимпийской чемпионки, президента Федерации синхронного плавания России и Московской области, г.о. Чехов стал кузницей талантливых спортсменов

Участники продемонстрируют мастерство в различных дисциплинах, в частности, в соло и дуэте, в составе акробатических групп и произвольной программе. Мероприятие продлится три дня.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

«Перед началом состязаний вручили удостоверения и значки «Мастер спорта России» юным чеховским спортсменам: Кириллу Крыкову, Анне Даниловой, Марии Чечель, Софии Любимовой», — рассказал Михаил Собакин.

Глава округа Михаил Собакин поздравил тренеров, спортсменов и их родителей с открытием Первенства. Он пожелал им победы и удачи, а также дальнейших завоеваний всех поставленных целей.