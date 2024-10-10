Глава Минфина РФ ответил на вопрос о создании единой валюты БРИКС

Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с RT Arabic ответил на вопрос о создании единой валюты стран БРИКС. По его словам, такой вопрос не стоит в актуальной повестке.

Силуанов подчеркнул, что вопрос о создании валюты стран БРИКС носит чисто теоретический характер. Сейчас такие изменения и разработки не рассматривают, так как это требует более серьезной подготовки и времени. Важнее работать не над созданием общей валюты, а платежной системой, которая будет адекватно работать в нынешних реалиях.

«Сейчас мы не рассматриваем создание какой-либо единой валюты. Мы говорим именно о создании альтернативной финансов-расчетной платежной системы, где бы использовались национальные валюты, ЦФА и цифровые валюты стран нашего объединения», — отметил министр финансов РФ.

Как отметил Силуанов, многие банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты.

Ранее сообщалось, что Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС.