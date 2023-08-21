Глава Минобразования Подмосковья рассказал о школьном меню в преддверии нового учебного года

Организация школьного питания обсуждалась на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. О работе в этом направлении рассказал министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

«Отдельно хотел бы остановиться на теме питания. Обновленное меню и новые контракты вступают в силу с 1 сентября. В меню традиционным нашим символом уже стали пельмени. Мы в конце того года добавили вареники, оладьи, наггетсы, сырники», — напомнил глава ведомства.

Как подчеркнул министр, в школьных столовых теперь доступна безналичная оплата. Он напомнил главам округов о необходимости обеспечивать эту возможность в работе с подрядчиками.

Также Илья Бронштейн рассказал о ключевых мероприятиях, предстоящих перед учебным годом. Так, 22 августа пройдет Форум педагогов Подмосковья, на котором будет объявлен рейтинг школ региона. По его словам, особая задача — проведение всероссийских учений по безопасности, где отрабатывают действия на случай нападений.

И, конечно, особое внимание уделят самому Дню знаний. Торжества традиционно начнутся с исполнения Гимна и поднятия флага.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.