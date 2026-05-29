Глава Минсельхоза Лут заявила о рекордном вылове сельди и минтая в 2025 году

Российские рыбаки по итогам 2025 года установили исторический рекорд по добыче сельди, а также достигли лучшего результата по вылову минтая за последние четверть века. Такие данные на коллегии Минсельхоза привела глава ведомства Оксана Лут, сообщает РИА Новости .

По словам министра, вылов тихоокеанского лосося в годовом выражении подскочил сразу на 43 процента. Однако общий объём добычи водных биоресурсов всё же оказался ниже показателя 2024 года — это Лут связала с природными факторами.

Отдельно глава Минсельхоза отметила позитивную динамику в аквакультуре. Производство в этом секторе за 2025 год выросло до 388 тысяч тонн, а по итогам первого квартала 2026 года министерство уже фиксирует прирост более чем на 20 процентов.