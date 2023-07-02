Глава Минтранса Крыма Лукашенко: пробка у Крымского моста к ночи начала сокращаться

Образовавшийся в начале первых июльских выходных сильнейший затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани к ночи воскресенья уменьшился с почти десяти до шести километров, проинформировал глава Минтранса полуострова Николай Лукашенко.

30 июня из-за начала туристического сезона на Крымском мосту образовалась пробка длиной почти в 9 км. Водители вынуждены по несколько часов стоять в огромной автомобильной очереди на досмотр. Минтрансом Крыма спустя сутки были открыты дополнительные пункты досмотра.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов», - написал Лукашенко в своем аккауцнте в соцсетях.

Что до затора на выезде из Крыма, то, как уточнил Лукашенко, по состоянию на 22:00 воскресенья, 2 июля, там время ожидания составляет не более 20 минут.