Глава МО Израиля Галлант: ЦАХАЛ возобновил боевые действия в Газе в полную силу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновляет с удвоенной силой военную операцию в секторе Газа по нейстрализации движения палестинского сопротивления ХАМАС. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Йоава Галланта.

В материале приводится, что ЦАХАЛ получил указания открыть огонь по позициям радикалов после отказа ХАМАС в рамках соглашения о перемирии освободить еще 15 взятых в плен израильских женщин и двоих детей.

«Министр обороны Йоав Галлант заявил, что военные вернулись к боевым действиям в полную силу после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня с Израилем», — говорится в публикации.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».