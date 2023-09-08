Глава Мособлизбиркома назвал текущую явку на выборах в Подмосковье

По его словам, это более 898,1 тысячи человек. Всего на территории Московской области работают более 3,9 тысячи избирательных участка. Отмечается, что выборы проходят в штатном режиме без серьезных нарушений.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.