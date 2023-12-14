Глава Можайского округа Мордвинцев: мы делаем акцент на развитии сельского хозяйства
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Можайск]
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев обсудил развитие сельского хозяйства в муниципалитете с представителями Московского крестьянского союза. Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.
В ходе встречи участники смогли обсудить с главой округа актуальные проблемы начинающих и опытных фермеров, а также обменяться опытом.
«На развитии этой сферы мы всегда делаем большой акцент. Мы за то, чтобы сельское хозяйство на нашей земле получило новый виток развития и всегда за продуктивный разговор», - подчеркнул Мордвинцев.
В Московский крестьянский союз входят более 500 фермерских хозяйств, в том числе, выпускники можайской «Школы фермеров».
«Мы наблюдаем смену поколений, молодежь проявляет себя достаточно активно. К примеру, «Школа Фермеров», которая прошла осенью на базе Можайского техникума, показала, что в развитии сельского хозяйства заинтересовано много молодых людей и наша задача помочь им объединиться и двигаться вперед», - отметил директор крестьянского союза Николай Ефремов.