Глава муниципалитета Андрей Иванов открыл новую детскую площадку в поселке Часцы

Новая современная детская игровая площадка по адресу: п. Часцы, д. 14 установлена в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городского среды». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с депутатами Совета депутатов — Светланой Дейвис, Марианной Кристалинской, Еленой Меньшиковой, а также начальником ТУ Часцовское Петром Новиковым открыл современный детский игровой комплекс, пожелав детям и местным жителям хорошего настроения, не смотря на пасмурную погоду.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

«Сегодня у нас радостное событие. Несмотря на эту пасмурную дождливую погоду, день стал светлее, потому что мы с вами открываем долгожданную детскую игровую площадку. Тематика этой площадки называется «Лес», и построена она по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Я хочу пожелать, чтобы эта площадка стала любимым местом как для наших малышей, так и для их родителей. Служила верой и правдой, как говорят. Обычно на открытии площадки мы угощаем всех участников мороженым. Но погода сейчас не та. Поэтому привезли всеми любимые леденцы «Петушок». Угощайтесь! С праздником!», — поздравил ребят и местных жителей Андрей Иванов.

Добавим, что на площадке проведены работы по монтажу детского игрового оборудования, лавочек, урн, песочного дворика, а также обустройству резинового покрытия. Территория оборудована освещением и видеонаблюдением, которое интегрировано в систему «Безопасный регион». Общая площадь ДИП составляет 300 квадратных метров.