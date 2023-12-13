Глава МВД Колокольцев потребовал от спикера ГД Володина не вмешивать полицию в борьбу с «наливайками»

Глава МВД Владимир Колокольцев в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину призвал перестать устраивать депутатские рейды по торгующим в жилых домах спиртным точкам (так называемым «наливайкам»).

Об этом передает РБК со ссылкой на два источника в нижней палате российского парламента. Со слов собеседников агентства, к указанным рейдам депутаты привлекают также представителей СМИ. Все это, как посетовал Колокольцев в письме Володину, создает ложное впечатление у общества, что полиция якобы бездействует в данном вопросе.

«В ходе мероприятия Б. С. Хамзаев (депутат Госдумы. — прим. ред.) ввел в заблуждение аудиторию телепрограммы, создав ложное впечатление о длительном бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции <...> В связи с этим прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность», — отметил Колокольцев.

Глава МВД добавил, что надзор за торговлей спиртными напитками, в соответствии с российским законодательством, не входит в компетенции полиции.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона, наделяющий субъекты РФ полномочиями по запрету «наливаек» в многоквартирных домах. Документ планируется рассмотреть в приоритетном порядке.