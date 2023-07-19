Глава Мытищ проверила ход капитального ремонта восьмой школы

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецая проверила, как проходит ремонт восьмой школы на улице Мира. Проверку глава муниципалитета провела вместе с заместителем и председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым.

Сейчас завершены кровельные работы, и строители обновляют фасад школьного здания. Также ремонт активно проходит в спортивном зале: его собираются красить, а также наносить специальную разметку для спортивных детских игр. Для школьников обновят не только ремонт зала, но и оборудование и снаряжения. По плану, в августе отремонтировать вход в учебное заведения.

Глава Мытищ особо отметила, что ремонтные работы идут без задержек. К началу учебного года ученики и педагоги уже смогут «переехать» в обновленное здание школы.

Напомним, что на бюджетные средства муниципалитета, помимо этой школы, в 2023 году отремонтируют еще восемь учебных учреждений.