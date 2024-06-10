Глава НАО объяснил, как налоговые изменения отразятся на простых гражданах

Грядущие налоговые изменения не затронут большую часть простых граждан и крупные компании. Об этом на полях ПМЭФ-2024 в беседе с URA.RU заявил глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Повышение налогов никак не повлияет на финансовую нагрузку простых граждан и некоторых компаний. Даже в НАО налоги в 22% будут платить единицы. Люди со скромным достатком и вовсе не почувствуют перемен в этом вопросе.

«Крупные компании не пострадают от повышения налога на добычу полезных ископаемых. В регионе работает государственная компания "Зарубежнефть". Это основная добывающая компания в разных проектах "Зарубежнефть-добыча Харьяга" и другие. Изменения не нанесут урона компании», — уверен глава Ненецкого автономного округа.

Напомним, недавно Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство законопроекты о совершенствовании налогового законодательства по прогрессивной шкале. Основные предложения были по изменению налогов на доходы по вкладам и дивидендам. Также предлагались правки для НДПИ, подоходного налога за продажу имущества, налоге на прибыль и других.

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