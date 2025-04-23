Глава Наро-Фоминска проконтролировал подготовку парков к лету

В Московской области в апреле реализуется масштабная акция «Месяц чистоты и порядка». В преддверии летнего периода сотрудники коммунальных служб активно заняты приведением в порядок и улучшением общественных пространств округа.

На днях глава Наро-Фоминского округа, Роман Шамнэ, вместе с представителями администрации проинспектировал состояние городских парков, готовящихся к летнему сезону. С наступлением тепла парковые зоны становятся популярными местами отдыха для жителей, и поэтому администрация делает все возможное для создания благоприятной и безопасной среды для каждого. Чтобы летний период прошел без проблем и принес радость, ведется тщательная подготовка парков, включающая в себя широкий спектр работ.

В первую очередь, акцент делается на улучшение внешнего вида и состояния территорий. Это включает в себя очистку от мусора и опавшей листвы, ремонт и восстановление мебели для отдыха (скамеек и урн), а также обновление пешеходных путей и тротуаров. Не менее важным этапом является восстановление зеленых насаждений: газонов и клумб, а также высадка новых растений.

Также осуществляется обязательная проверка и ремонт спортивного и детского оборудования, что необходимо для обеспечения безопасности активных жителей и детей.

Предпринятые меры позволят сделать парки Наро-Фоминского округа еще более уютными и привлекательными для всех посетителей.