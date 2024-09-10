Глава Наро-Фоминского г.о. Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ во время еженедельного оперативного совещания обсудил актуальные вопросы и задачи.

Основное внимание во время совещания уделили готовности муниципалитета к отопительному сезону. Роман Шамнэ также проинформировал, как прошли выборы.

«На территории Наро-Фоминского городского округа прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа по одномандатному избирательному округу №1. Выборы прошли спокойно, нарушений выявлено не было. Жители территориального управления Апрелевка активно приняли участие в голосовании. За кандидата Тамаркина Виталия Алексеевича проголосовало 77,7%. Явка составила 31%», — сказал Роман Шамнэ.

После капитального ремонта с 1 сентября в округе начали работу три школы. В муниципалитете уже согласовали план работ на следующий год. В программу капремонта войдут Детский сад №43 в Апрелевке и три школы: Алабинская школа имени Героя РФ С.А. Ашихмина (второе здание), Васильчиновская школа и Наро-Фоминская школа №1 (основное здание).

«В Наро-Фоминском городском округе подходит к концу работы по запуску тепла. 15 сентября традиционно должны провести пробные топки. Необходимо завершить все работы, которые запланированы по опрессовке сетей, жилых домов и работы по подписанию паспортов готовности», —добавил глава округа.

Глава округа Шамнэ напомнил, что жители имеют возможность вакцинироваться против гриппа. Ознакомиться с адресами, где открыты мобильные пункты вакцинации, можно на сайте Администрации округа.

«Сейчас идет важный период по вакцинации населения против гриппа. Это самый эффективный способ защитить себя не только от тяжелого течения заболевания, но и его опасных осложнений. По заболеваемости ситуация стабильна, что касается диспансеризации, то областной больницей на 1 сентября было осмотрено около 70% от годового плана - это хороший темп и отличный показатель. В округе продолжается работа по информированию граждан о возможности пройти обследование», — рассказала заместитель главы округа Наталья Трофимова.

На заседании комиссии координационного совета по делам инвалидов 4 сентября участники рассмотрели возможность реализации плана на следующий год по программе «Доступная среда» и вопросы оказания помощи детям с ограниченными возможностями.

В округе запланировано проведение различных мероприятий. Актуальная программа и график опубликованы на сайте.

В округе проходят открытые первенства по футболу, участниками которых выступают детские и юношеские команды на базе спорткомбината «Строитель» и КСК «Нара». Спортивные анонсы публикуют заранее. На прошлой неделе в Наро-Фоминском г.о. состоялись матчи муниципальных соревнований Подмосковья по футболу среди мужчин.