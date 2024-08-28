Глава Наро-Фоминского г.о. Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание

В понедельник, 26 августа, Глава Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание, посвященное обсуждению актуальных вопросов и задач.

Тема образования стала одной из приоритетных. Подготовка к учебному году во всех образовательных организациях муниципалитета завершена. В преддверии школьных линеек усилены меры безопасности и назначены дополнительные проверки. Все учащиеся на 100% обеспечены учебниками. Работа по привлечению кадров продолжается. В настоящее время дефицита специалистов нет.

«Отдел территориальной безопасности в составе межведомственной комиссии осуществляет оценку готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Проводятся проверки объектов», — проинформировал Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В Алабинской школе имени Героя РФ С.А.Ашихмина, Ново-Ольховской школе и Наро-Фоминской школе No9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В.Лебедева завершаются ремонтные работы.

«На следующий год в нашем округе в программу капремонта войдут 3 школы и 1 детский сад: Алабинская школа имени Героя РФ С.А.Ашихмина (второе здание), Наро-Фоминская школа №1 (основное здание), Васильчиновская школа, детский сад №43 в Апрелевке», — рассказал Глава Шамнэ.

В ходе совещания также обсудили ряд других вопросов, важных для горожан.

«В Наро-Фоминском городском округе продолжаются подготовительные работы по запуску тепла. Проверяется оборудование, обеспечивается исправность техники, заключаются контракты на ее ремонт», — сообщил глава муниципалитета Роман Шамнэ.

В МФЦ расширили перечень предоставляемых услуг, в частности, появилась возможность оформить загранпаспорт нового поколения. Активно ведется работа по вручению паспортов РФ юным горожанам в торжественной обстановке.

На сайте муниципалитета указаны адреса, по которым нарофоминцам предложено пройти обследование в рамках диспансеризации. Ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями оценивается как стабильная. Инфекционные отделения работают штатно. В Наро-Фоминскую областную больницу 9000 детской вакцины против гриппа и 13500 взрослой. Жителей приглашают на вакцинацию.

В субботу, 31 августа, состоится День открытых дверей в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования. Актуальная информация о мероприятиях предоставлена на сайте.