Глава Наро-Фоминского г.о. Шамнэ провел профчас
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
Глава Наро-Фоминского г.о. Роман Шамнэ провел профчас на тему: «Культура в Наро-Фоминском городском округе».
На территории городского округа расположены 23 библиотеки, 19 домов культуры, восемь школ искусств, пять парков культуры и отдыха, два лесопарка, два музея, 111 объектов культурного наследия, два выставочных зала и зал воинской славы, 76 воинских захоронений, 136 памятников и клуб «Память». Каждый объект содержится в нормальных условиях.
Капитальный ремонт выполняется в нынешнем году на территории фойе ЦДК «Звезда», здании ДШИ «Элегия» (деревня Софьино) и в Детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой, где требуется ремонт ливневой канализации.
Также согласован график работ на следующий год. Капитальный ремонт проведут в ЦДШИ «Гармония» и в Верейской детской школе искусств. Кроме того, выполнят реконструкцию нового здания Наро-Фоминского историко-краеведческого музея.
Глава округа обсудил текущие проблемы и способы их решения с заместителями и представителями сферы культуры.
«В завершение встречи поручил подготовиться к завершению текущих ремонтов учреждений и подготовить торжественную программу открытия; в связи с проведением капитального ремонта Школы искусств «Гармония» обеспечить организацию учебного процесса на базе муниципальных учреждений; завершить работы по переезду ПАО «Ростелеком»; провести ремонт ливневой канализации в Хореографической школе; обеспечить выполнение 100 % плана Рейтинга библиотек; заключить новое соглашение о сотрудничестве с Губернским колледжем искусств», — сказал Роман Шамнэ.