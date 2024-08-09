Глава Наро-Фоминского г.о. Шамнэ провел профчас

На территории городского округа расположены 23 библиотеки, 19 домов культуры, восемь школ искусств, пять парков культуры и отдыха, два лесопарка, два музея, 111 объектов культурного наследия, два выставочных зала и зал воинской славы, 76 воинских захоронений, 136 памятников и клуб «Память». Каждый объект содержится в нормальных условиях.

Капитальный ремонт выполняется в нынешнем году на территории фойе ЦДК «Звезда», здании ДШИ «Элегия» (деревня Софьино) и в Детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой, где требуется ремонт ливневой канализации.

Также согласован график работ на следующий год. Капитальный ремонт проведут в ЦДШИ «Гармония» и в Верейской детской школе искусств. Кроме того, выполнят реконструкцию нового здания Наро-Фоминского историко-краеведческого музея.

Глава округа обсудил текущие проблемы и способы их решения с заместителями и представителями сферы культуры.