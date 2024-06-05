Глава Наро-Фоминского городского округа провел еженедельное оперативное совещание

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание, в ходе которого спикеры обсудили уровень выполнения заданий за прошлую неделю и анонсировали планы и график мероприятий на текущую.

С 8 июня по 29 июня в пяти учебных заведениях округа начнут функционировать лагеря «Умные каникулы». Различные мероприятия для ребят пройдут на базе Наро-Фоминских школ №1, 4 и 7, а также Апрелевской школы № 1 и Селятинской школы № 2.

На текущей неделе пройдет ряд культурно-массовых мероприятий, ознакомиться с которыми жителям и гостям округа предложено по ссылке: https://nfreg.ru/ads-post/osnovnye-meropriyatiya-naro-fominskogo-gorodskogo-okruga-provodimye-s-03-po-09-iyunya-2024-goda/.

В округе продолжат работы по благоустройству дворовых территорий. Специалисты также выполняют капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. В деревнях Сырьево (ул. Н. Александрова) и Бурцево (1-ый Центральный проезд) работы по ремонту дорог завершаются. Рабочие также реставрируют 12 подъездов в домах округа.

Плановые отключения горячей воды уже начались.

«Помимо этого, прошлись по задачам, которые выполнили на прошлой неделе, в частности, это ремонт элементов детских площадок, проверка работ по комплексному благоустройству дворов и ремонту муниципальных дорог», — сообщил Роман Шамнэ.

В ходе совещания также был согласован план готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период на следующий осенне-зимний период. Заместитель главы Алексей Гусаков контролирует ход работ.