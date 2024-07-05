Глава Наро-Фоминского горокруга посетил Детскую поликлинику и обсудил качество медобслуживания

Глава округа Роман Шамнэ и его заместитель Наталья Трофимова побывали в Детской поликлинике Наро-Фоминска и пообщались с ее главврачом Шоковой Натальей. Темой для разговора стало качество медобслуживания и новая система, которая позволит передавать результаты анализов пациентам в дистанционном формате.

В Наро-Фоминском округе особое внимание уделяют вопросам здравоохранения. Медучреждения стараются идти в ногу со временем, совершенствуются для блага своих пациентов. Одним из таких шагов в Детской поликлинике округа станет внедрение системы быстрой подготовки анализов. Ее цель — предоставлять результаты пациентам прямо в их личный кабинет на Госуслугах. Пока это нововведение в разработке, а на интеграцию потребуется время.

«Конечно, не обходится без трудностей, но все же наша главная задача здесь – обеспечить наших жителей качественной медицинской помощью», — сказал Роман Шамнэ.

В будущем, когда система окончательно будет создана и внедрена в поликлинику, получать результаты анализов станет гораздо быстрее и удобнее. Для жителей и врачей это нововведение в том числе позволит сэкономить время.