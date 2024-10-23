Глава Наро-Фоминского горокруга провел личную встречу со старостами сельских поселений

Глава городского округа Наро-Фоминск Роман Шамнэ встретился со старостами деревень и сел муниципалитета, обсудил обращения жителей и взял ряд вопросов в дальнейшую работу.

В Наро-Фоминском г. о. более 200 сельских пунктов, со своим колоритом и особенностями. Возникающие там проблемы помогают решать территориальные управления, которые плотно работают со старостами. Именно они первыми узнают о нуждах соседей и делают так, чтобы просьбы сельчан были услышаны.

Как отметил глава муниципалитета Роман Шамнэ, в округе продолжают добрую традицию встреч со старостами, чьи инициативы и помощь помогают делать поселения лучше. Выслушали обращения и разные идеи, а также взяли ряд вопросов в работу.

Кроме того, старост поздравили с их праздником, поблагодарив за участие и активность, энтузиазм и преданность делу.