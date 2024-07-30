Глава Наро-Фоминского округа обсудил подготовку к учебному году на оперативном совещании

В администрации Наро-Фоминска прошло еженедельное совещание по ряду вопросов, направленных на улучшение жизни округа. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ обсудил грядущий учебный год, а также затронул вопросы здравоохранения и задач на неделю.

До 1 сентября школы должны стать комфортными, безопасными и готовыми к новому учебному году. Муниципальные власти проверяют ход капитального и косметического ремонта, его исполнение и принимают итоговые работы. На прошлой неделе совершили выезды на восемь комплексов и 17 зданий.

Немаловажным является вопрос об обеспечении школ учебниками, оборудованием и новыми преподавателями. По словам Романа Шамнэ, в учреждения передадут необходимые обучающие материалы до 1 сентября, кроме истории и обществознания. Пока эти книги в печати, до декабря проведут корректировку образовательной программы по предметам, тогда же в фонд поступят новые учебники. Что касается специалистов, их продолжают нанимать: 90% вакансий отработали.

Обсудили в ходе совещания также обстановку с вирусными заболеваниями в округе. Ситуацию оценили как «достаточно стабильную».

«Инфекционные отделения функционируют в штатном режиме. В рамках диспансеризации Наро-Фоминской областной больницы осмотрено 46 344 человека, что составляет 61,8 %», — заявил глава округа.

Заместители главы провели девять обходов, шесть встреч в рамках профчаса и три срочные выездные администрации в Наро-Фоминске, в Алабино и Апрелевке. В последней состоится очередная выездная администрация.

Напомним, что в Наро-Фоминском горокруге также запланировали праздничные мероприятия. Они связаны с Днем Апрелевки и Днем Таширово. Полная информация об этом доступна на nfreg.ru.