Глава нацразведки США Габбард признала возможность существования инопланетян

В интервью, которое было опубликовано в подкасте Миранды Девайн Pod Force One, глава национальной разведки США сделала заявление, которое вызвало широкий резонанс. На вопрос о том, верит ли она в существование внеземных цивилизаций, она ответила утвердительно.

«Да. У меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю», — сказала Габбард.

Она сообщила, что организации, которые она курирует, продолжают изучать феномен НЛО и обязательно поделятся результатами своих исследований с американской общественностью. Однако пока Габбард не может открыто говорить о ходе этих исследований, но всё станет достоянием общественности, «когда придёт время».

Как добавляет издание, Многие, кто интересуется темой НЛО, уже назвали заявления Габбард сенсационными, ведь она стала первым высокопоставленным представителем власти, который не стал однозначно отрицать возможность существования инопланетян.