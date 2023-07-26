Глава Нигера отказался сложить полномочия по требованию мятежников - СМИ

Как сообщил местный телеканал, солдаты президентской гвардии осадили резиденцию главы государства Мохамеда Базума и потребовали от президента подать в отставку. При этом представители государственной армии восстание не поддержали. Сам глава Нигера не согласился выполнить требования мятежной гвардии.

По данным СМИ, президентская гвардия подняла восстание из-за намерения Базума уволить их генерала Омара Тчиани. Сообщается, что в стране начаты переговоры, которые должны помочь избежать конфликта между гвардией и государственной армией.