Глава Николай Прилуцкий провел личный прием жителей округа Шатура

Встреча с жителями прошла в общественной приемной партии «Единая Россия». Горожане обращались с различными вопросами. Один из них касался подтопления участков в поселке Шатурторф. Николай Прилуцкий поручил директору Службы дорожного хозяйства Баграту Асрияну лично посетить место происшествия. Специалист определит перечень работ, которые предстоит выполнить. В ближайшее время будет проведена расчистка дренажных канав.

Врач Тимур Гилязов обратился с вопросом относительно обеспечения служебным жильем. Молодой специалист приехал на работу в Шатуру из другого региона. В настоящее время доктор арендует жилье, стоимость которого компенсирует муниципалитет.

Во время мероприятия были рассмотрены многие актуальные вопросы: улучшение жилищных условий, газификация частных домов, использование земельных участков. Личный прием жителей — это возможность обсудить эти и другие вопросы. Встречи проходят два раза в месяц. Для записи необходимо обратиться по телефону: 8(49645)3-85-35.

Ранее сообщалось, что первое собрание Совета депутатов нового созыва состоялось в округе Шатура.

