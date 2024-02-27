Глава «Объединения пассажиров» Зотов считает недостаток водителей причиной роста стоимости поездок на такси в России

По словам председателя общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Ильи Зотова, рост стоимости поездок на такси связан с недостатком водителей в отрасли, которая возникла из-за двухкратного подорожания автомобилей, роста стоимости полиса ОСАГО и иных факторов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что, кроме того, любая попытка искусственно удержать стоимость такси может еще сильнее усугубить кадровый голод, в итоге сама услуга частной перевозки для жителей РФ может стать недоступной.

По мнению эксперта, на данный момент в нашей стране отсутствует государственный механизм формирования цен в такси и соответствующая нормативная база.

Он отметил, что при этом ФАС говорит о ценообразовании в такси с минувшего года, тем не менее не предпринимает никаких действий, ссылаясь на мораторий.

Правозащитник добавил, что в будущем стоимость такси стабилизируется по рыночным механизмам.