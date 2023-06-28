Глава Одинцово Андрей Иванов: «Медицина — это та сфера, где «кадры решают все»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Одинцовский]
Глава Одинцово Андрей Иванов 27 июня выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе. Одной из тем доклада стала сфера здравоохранения. Руководитель территории обозначил основные достижения за 2022 год, а также назвал цели на ближайшие 12 месяцев.
Так, по его словам, за прошедший отчетный период медицинский блок Одинцовского городского округа сделал большой шаг вперед. Например, в поликлиники и больницы муниципалитета поступило почти 350 единиц нового современного оборудования.
«Это аппараты УЗИ, электрокардиографы, видеобронхоскопы, техника для реабилитации и физиотерапии. В Никольское и Звенигородское подразделения поставлено тяжелое оборудование — современные аппараты для компьютерной томографии. Завершился первый этап капитального ремонта приёмного отделения и регионального сосудистого центра Одинцовской больницы», - отметил Андрей Иванов
Еще одно достижение — открытие кабинета врача общей практики в Звенигороде. Такой же офис появился и в селе Савинская Слобода. Кроме того, уделили внимание и ремонту существующих медицинских учреждений. Например, после обновления открылась амбулатория в Кубинке-10, диагностическое отделение в Звенигороде, а также филиал Голицынской поликлиники в Городке-17.
Большой упор в Одинцово делают на популяризацию профилактических осмотров и диспансеризации. Всего за прошлый год полный чекап организма сделали почти 110 тысяч жителей. Это самый большой показатель в регионе.
«Диспансеризация некоторым кажется формальной процедурой. Но это совершенно не так. Она позволяет выявить на ранней стадии даже тяжёлые и очень опасные болезни, – подчеркнул Андрей Иванов. – Я хочу еще раз обратиться к нашим жителям — не пренебрегайте плановой проверкой. Она стоит того, чтобы потратить несколько часов своего времени и, возможно, спасти собственное здоровье».
Продолжают в округе действовать и программы «Приведи друга» и «Земский доктор». Это проекты, которые позволяют укомплектовывать кадрами медучреждения округа. По каждой программе участники могут получить денежные компенсации.
За прошлый год в Одинцово открылись сразу несколько высокотехнологичных медицинских учреждений и кабинетов. Так, на базе хирургического корпуса открыты Центр ЭКМО и Центр острого диализа. Поликлиника №1, Перхушковское подразделение, Звенигородское и Никольское подразделения и КЦВМИР оснащены аппаратами для проведения заместительной почечной терапии. На базе поликлиники № 1 заработал специализированный кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.
Если говорить о планах, то на ближайший год большинство из них связано со строительством и открытием новых медицинских учреждений. Так, появится новая поликлиника в Ромашково. К осени 2023 года планируют открыть кабинет врача общей практики на территории квартала «Семейный» в ЖК «Одинград». Его смогут посещать около 100 человек в смену. Одним из знаковых объектов станет поликлиника в микрорайоне «Гусарская баллада». Участок под нее уже передали городскому округу. Учреждение начнут строить в ближайшее время. Открыть поликлинику планируют через три года.
В конце доклада Андрей Иванов поблагодарил всех медицинских специалистов за проделанную работу. По его словам, никакое оборудование, никакие новые здания и кабинеты не дадут результата без грамотных людей на местах.
«Медицина — это та сфера, где «кадры решают все». Поэтому значительные усилия мы тратим на то, чтобы привлечь профессионалов. За прошлый год Одинцовская больница приняла на работу 853 сотрудника. Укомплектованность специалистами выросла почти на 5% — до 92%», - отметил Андрей Иванов.