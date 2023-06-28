Глава Одинцово Андрей Иванов: «Медицина — это та сфера, где «кадры решают все»

Глава Одинцово Андрей Иванов 27 июня выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе. Одной из тем доклада стала сфера здравоохранения. Руководитель территории обозначил основные достижения за 2022 год, а также назвал цели на ближайшие 12 месяцев.

Так, по его словам, за прошедший отчетный период медицинский блок Одинцовского городского округа сделал большой шаг вперед. Например, в поликлиники и больницы муниципалитета поступило почти 350 единиц нового современного оборудования.

«Это аппараты УЗИ, электрокардиографы, видеобронхоскопы, техника для реабилитации и физиотерапии. В Никольское и Звенигородское подразделения поставлено тяжелое оборудование — современные аппараты для компьютерной томографии. Завершился первый этап капитального ремонта приёмного отделения и регионального сосудистого центра Одинцовской больницы», - отметил Андрей Иванов

Еще одно достижение — открытие кабинета врача общей практики в Звенигороде. Такой же офис появился и в селе Савинская Слобода. Кроме того, уделили внимание и ремонту существующих медицинских учреждений. Например, после обновления открылась амбулатория в Кубинке-10, диагностическое отделение в Звенигороде, а также филиал Голицынской поликлиники в Городке-17.

Большой упор в Одинцово делают на популяризацию профилактических осмотров и диспансеризации. Всего за прошлый год полный чекап организма сделали почти 110 тысяч жителей. Это самый большой показатель в регионе.

«Диспансеризация некоторым кажется формальной процедурой. Но это совершенно не так. Она позволяет выявить на ранней стадии даже тяжёлые и очень опасные болезни, – подчеркнул Андрей Иванов. – Я хочу еще раз обратиться к нашим жителям — не пренебрегайте плановой проверкой. Она стоит того, чтобы потратить несколько часов своего времени и, возможно, спасти собственное здоровье».

Продолжают в округе действовать и программы «Приведи друга» и «Земский доктор». Это проекты, которые позволяют укомплектовывать кадрами медучреждения округа. По каждой программе участники могут получить денежные компенсации.

За прошлый год в Одинцово открылись сразу несколько высокотехнологичных медицинских учреждений и кабинетов. Так, на базе хирургического корпуса открыты Центр ЭКМО и Центр острого диализа. Поликлиника №1, Перхушковское подразделение, Звенигородское и Никольское подразделения и КЦВМИР оснащены аппаратами для проведения заместительной почечной терапии. На базе поликлиники № 1 заработал специализированный кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Если говорить о планах, то на ближайший год большинство из них связано со строительством и открытием новых медицинских учреждений. Так, появится новая поликлиника в Ромашково. К осени 2023 года планируют открыть кабинет врача общей практики на территории квартала «Семейный» в ЖК «Одинград». Его смогут посещать около 100 человек в смену. Одним из знаковых объектов станет поликлиника в микрорайоне «Гусарская баллада». Участок под нее уже передали городскому округу. Учреждение начнут строить в ближайшее время. Открыть поликлинику планируют через три года.

В конце доклада Андрей Иванов поблагодарил всех медицинских специалистов за проделанную работу. По его словам, никакое оборудование, никакие новые здания и кабинеты не дадут результата без грамотных людей на местах.