Глава Одинцово Андрей Иванов: Под руководством Андрея Воробьева Подмосковье совершило рывок вперед
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Одинцовский]
Глава Одинцовского городского округа и секретарь подмосковного отделения «Единая Россия» дал комментарий касаемо итогов 27-ой Конференции Московского регионального отделения партии.
На конференции было принято решение о выдвижении Андрея Воробьева на выборы губернатора области. Решение коллег также поддержал и секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов.
Иванов подчеркнул, что под руководством команды Андрея Воробьева, область совершила внушительный рывок. Города и поселки преобразились в лучшую сторону и обзавелись парками, площадями и скверами. В них также появились новые поликлиники, школы и детсады. Одинцовский округ теперь лидирует по количеству перечисленных построек.
Иванов дополнил, что и власть изменилась. Она стала более внимательной по отношению к жителям области.
«Не случайно президент России Владимир Владимирович Путин и партия «Единая Россия» поддержали решение», — заключил Иванов.