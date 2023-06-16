Глава Одинцово Андрей Иванов: Под руководством Андрея Воробьева Подмосковье совершило рывок вперед

На конференции было принято решение о выдвижении Андрея Воробьева на выборы губернатора области. Решение коллег также поддержал и секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов.

Иванов подчеркнул, что под руководством команды Андрея Воробьева, область совершила внушительный рывок. Города и поселки преобразились в лучшую сторону и обзавелись парками, площадями и скверами. В них также появились новые поликлиники, школы и детсады. Одинцовский округ теперь лидирует по количеству перечисленных построек.

Иванов дополнил, что и власть изменилась. Она стала более внимательной по отношению к жителям области.