Глава Одинцово Иванов: готовность школы на 600 учеников в Заречье составляет 91%

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что строительная готовность школы на 600 учеников в Заречье оценивается специалистами в 91%.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с директором Зареченской СОШ Ириной Коротеевой, окружными депутатами Михаилом Зимовцом и Ириной Грабарчук проконтролировал темпы строительства новой школы на 600 мест в рабочем поселке Заречье. В настоящее время на строительном объекте выполняют внутреннюю отделку и фасадные работы. Параллельно рабочие занимаются благоустройством территории. Строительство курирует компания из группы «Самолет». Подрядчик передаст готовую школу муниципалитету.

«В рабочем поселке Заречье продолжается строительство новой школы на 600 учеников. На объекте увеличено количество задействованной рабочей силы до 102 человек, работают 3 единицы техники. В помещениях школы сейчас выполняется отделка, в некоторых кабинетах уже приступили к уборке, также рабочие монтируют внутренние инженерные системы и занимаются фасадом. Напомню, что он будет комбинированным – помимо штукатурного покрытия появятся элементы из клинкерного кирпича. Откроем готовую школу к 1 сентября, поручил максимально нарастить темп», — сообщил Андрей Иванов.

Директор Зареченской СОШ Ирина Коротеева сообщила, что школа разделена на 2 блока. В начальной школе смогут обучаться 200 ребят. Для них поострили девять кабинетов, игровые группы, спортивный зал, помещения для дневного сна. В блоке основной и общей школы разместят 400 учеников. Для качественного усвоения материала в школе расположены профильные кабинеты, многофункциональный спортивный зал, библиотечно-информационный центр, а также пищеблок, актовый зал, большой центральный атриум. Не менее комфортные условия созданы для педагогического состава.

На пришкольной территории откроют стадион с зоной, оборудованной для занятий различными видами спорта. В рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» территория будет доступна для всех жителей округа.