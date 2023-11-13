Глава Одинцово: округ готов стать пилотной территорией для внедрения новых подходов в работе старост

Глава Одинцово Андрей Иванов и председатель подмосковной Ассоциации старост Федор Степанов в рамках рабочей встречи обсудили планы по совместной деятельности.

Иванов отметил, что сейчас меняется подход в работе с сельскими старейшинами — у этого института появляются новые полномочия. Он заявил, что муниципалитет готов быть пилотной территорией, где будут внедрять новые предложения.

«Предложений очень много. Важно, что первый шаг сделан, произошла «перезагрузка» общественного института. У руководителя ассоциации есть немало идей и наработок, которые необходимо воплощать в жизнь», - сказал Иванов.

Глава добавил, что в планах — организация стратегической сессии со старостами. В ее рамках участники наметят план дальнейших действий и определят порядок совместной работы.