Глава Одинцово: округ готов стать пилотной территорией для внедрения новых подходов в работе старост

Общество
пресс-служба администрации г.о. Одинцовский

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Одинцовский]

Глава Одинцово Андрей Иванов и председатель подмосковной Ассоциации старост Федор Степанов в рамках рабочей встречи обсудили планы по совместной деятельности.

Иванов отметил, что сейчас меняется подход в работе с сельскими старейшинами — у этого института появляются новые полномочия. Он заявил, что муниципалитет готов быть пилотной территорией, где будут внедрять новые предложения.

«Предложений очень много. Важно, что первый шаг сделан, произошла «перезагрузка» общественного института. У руководителя ассоциации есть немало идей и наработок, которые необходимо воплощать в жизнь», - сказал Иванов.

Глава добавил, что в планах — организация стратегической сессии со старостами. В ее рамках участники наметят план дальнейших действий и определят порядок совместной работы.

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