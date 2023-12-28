Глава Одинцово подарит подростку из ДНР ноутбук в рамках акции «Елка желаний»

«В рамках акции «Елка желаний» <…> взял шар под двадцатым номером. Здесь ко мне с просьбой обратился Александр, он живет в селе Безымянное, хочет получить в подарок ноутбук. Мы, конечно, исполним желание Александра, потому что Новый год — это время, когда сбываются мечты. С большим удовольствием создадим это чувство праздника, радости и новогоднего чуда», — подчеркнул Иванов.