Глава Одинцово подарит подростку из ДНР ноутбук в рамках акции «Елка желаний»
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».
Руководитель подмосковного муниципалитета исполнит новогоднюю мечту шестнадцатилетнего жителя Новоазовского района ДНР Александра Чеснокова.
Александру шестнадцать лет, он мечтает стать программистом. Глава Одинцово подарит юноше ноутбук.
«В рамках акции «Елка желаний» <…> взял шар под двадцатым номером. Здесь ко мне с просьбой обратился Александр, он живет в селе Безымянное, хочет получить в подарок ноутбук. Мы, конечно, исполним желание Александра, потому что Новый год — это время, когда сбываются мечты. С большим удовольствием создадим это чувство праздника, радости и новогоднего чуда», — подчеркнул Иванов.
Глава Одинцовского округа добавил, что всероссийская акция «Елка желаний» является доброй и теплой традицией.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что в рамках «Елки желаний» устроить праздник для детей может каждый.