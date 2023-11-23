Глава Одинцово поздравил сотрудников налоговой службы с их профессиональным праздником

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил сотрудников Инспекции Федеральной налоговой службы №22 и ее руководителя Алексея Бородачева с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Он подчеркнул, что все сотрудники налоговой службы представляют особенную ценность для муниципалитета.

«Вы все видите, как меняются наши города – строятся больницы, школы, дома культуры, детские сады, появляются парки, благоустраиваются общественные пространства. Подобного рода изменения невозможны без вас и вашего напряженного труда», – отметил Иванов.

По его словам, Одинцово уже не первый раз признают одним из лидеров в сфере управления финансами среди других округов. Глава округа отметил, что большую роль в этом играет команда налоговой службы. В администрации добавили, что лучших сотрудников ИФНС №22 отметили наградами ФНС, главы Одинцовского округа, Мособлдумы, местного Совета депутатов и глав городских округов Краснознаменск и Власиха – Владимира Пирогова и Германа Потапчука.