Глава Одинцово провел встречу с многодетными семьями округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел встречу с многодетными семьями и руководителями общественных организаций муниципалитета, в рамках которой участники обсудили реализацию мер поддержки многодетных в рамках Года семьи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент в муниципалитете проживают почти шесть тысяч многодетных семей, где воспитываются более 21,5 тысячи ребят.

«Следующий год объявлен президентом Российской Федерации Годом семьи. Для нас это буквально значит то, что будет уделяться особое внимание вопросам семьи, материнства и детства, будем заниматься популяризацией этих тем. И все проблемы, которые в этой связи будут возникать, они, естественно, будут решаться в ускоренном порядке», — подчеркнул Андрей Иванов.

Замглавы администрации муниципалитета Олег Дмитриев отметил, что в число многодетных входят 19 семей, где есть участники спецоперации. Почти две тысячи семей получают муниципальную ежеквартальную выплату в размере 1,2 тысячи рублей на ребенка.

Помимо этого, дети из многодетных семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах. Это завтрак и обед, а для учеников второй смены — завтрак и полдник. Их получают 10668 детей из многодетных семей: с 1 по 4 классы — 5228 ребят, с 5 по 11 — 5640. Еще одна муниципальная льгота — бесплатный отдых в период летней оздоровительной кампании. Так, дети из многодетных семей в возрасте от 7 до 15 лет могут получить бесплатную путевку в детский лагерь. В 2023 году путевки на 21 день получили 169 ребят, ещё 539 учеников посетили школьные лагеря с дневным пребыванием. Многодетные семьи также получают федеральные и региональные меры поддержки.

В ходе встречи были подняты вопросы, которые нужно проработать дополнительно. В частности, участники предложили назначить координатора, который будет помогать и консультировать семьи, в которых воспитываются семь и более детей. Андрей Иванов поддержал данную инициативу.

Глава Одинцово также поручил профильным службам проработать с МосОблЕИРЦ вопросы, которые касаются спорных компенсаций за начисления, а также подготовить памятку о механизме получения многодетными семьями земельных участков, путевки в детский лагерь, бесплатной парковки.