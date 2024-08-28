Глава Одинцово проверил ход благоустройства территории Саввино-Сторожевского монастыря

В мероприятии также принял участие наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан. Некоторые виды работ практически окончены. Так, завершается монтаж бортовых камней. Специалисты укладывают гранитную плитку, подготавливают основание для покрытия асфальтом.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

«С наместником Саввино-Сторожевского монастыря архимандритом Стефаном обсудили ход благоустройства на территории Звенигородской обители. В этом году делаем центральную аллею и подходы к церквям, палатам и корпусам. Уже подготовлена подушка из щебня для укладки асфальта, завершаются работы по установке бордюрного и садового камней. Со следующего понедельника на центральной аллее начнут укладывать новое покрытие. В планах — построить игровую площадку для маленьких прихожан и сделать стеклянное ограждение на смотровой площадке, сейчас его изготавливают. Материалы при благоустройстве используются самые надежные и качественные. Делаем на долгие годы», — подчеркнул Андрей Иванов.

Отметим, что ученик преподобного Сергия Радонежского Святой Савва считается покровителем России. Он был духовным наставником семьи князя Дмитрия Донского. По просьбе наследника князя в 1398 году на горе Сторожа возвели монастырь.

23 августа 1998 года мощи святого вернули из Покровского храма Московского Данилова монастыря в обитель, которую он устроил при жизни в Звенигороде. Церковь чтит это день и ежегодно торжественно отмечает.