Глава Одинцово вместе с жителями Трехгорки открыл новый детский сад

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями Трехгорки открыл новый детский сад, который построили на улице Кутузовская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Новое дошкольное учреждение смогут посещать 400 детей в возрасте от двух до семи лет. Сегодня в него пошли первые две группы ребят.

«Детский сад выполнен в авиационной тематике, его назвали «Экипаж детства». Он получился «с иголочки», образцово-показательный — просторный, современный и технологичный. Для ребят созданы максимально комфортные условия, приближенные к домашним. Особое внимание — развитию воспитанников», – отметил Иванов.

В детском саду также разместили медицинский кабинет, пищевой блок, на прилегающей территории установили просторные прогулочные веранды и детские площадки. Объект вошел в структуру образовательного центра «Флагман», в котором теперь насчитывается четыре школы и восемь детских садов.