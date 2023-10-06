Глава Одинцовского городского округа осмотрел школу №2 в Кубинке после капремонта

Итоги ремонта школы № 2 имени Героя Советского Союза В.П. Безбородова в Кубинке проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Также он встретился с сотрудниками школы и поздравил их с Днем учителя, который отмечался 5 октября.

В рамках капремонта в здании полностью поменяли кровлю, инженерные сети, обновили внутренние помещения. Вход расширили, а фасад сделали вентилируемым. Территорию благоустроили, сделали стадион с воркаутом, беговыми дорожками, зоной волейбола и местом для прогулок. Для торжественных линеек обустроили новый плац. Теперь школа полностью соответствует современным стандартам учебных заведений.

«Ребята сидят в полностью отремонтированных классах, занимаются физкультурой на свежем воздухе, играют на обновленной территории. Благодарю педагогический коллектив и родителей учеников за терпение - капитальный ремонт здания и благоустройство потребовали колоссальных усилий всей нашей команды», - сказал глава Одинцовского городского округа.

В ходе инспекции были зафиксированы некоторые недочеты, в том числе, в обустройстве спортивных объектов. Все замечания подрядчик устранит во время осенних каникул.

В честь праздника Андрей Иванов вручил директору школы и особо отличившимся педагогам благодарственные письма. Он выразил учителям глубокую признательность за их важную и благородную работу, напомнив, что они меняют жизни детей и влияют на будущее страны.