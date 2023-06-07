Глава Одинцовского городского округа прокомментировал ежегодное обращение губернатора Подмосковья

Глава региона подробно рассказал о том, каких успехов удалось достичь в различных сферах, а также наметил планы на дальнейшее будущее.

Как отметил глава Одинцовского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов, Подмосковье год за годом показывает отличные результаты во всех сферах деятельности. Это заметили и местные жители. Предварительно перед обращением был проведён опрос населения. Люди отметили хорошие перемены в строительстве новых дорог, а также благоустройстве и здравоохранении.

Кроме того, Андрей Иванов добавил, что губернатор рассказал о важных переменах в медицине.

«Это не только ремонт и открытие новых медучреждений, но и модернизация всех внутренних процессов работы», - отметили глава Одинцовского округа.

По словам Иванова, губернатор огласил, что за последнее десятилетие жителей Подмосковья стало больше на 1,6 миллиона человек. Именно поэтому пристальное внимание сейчас уделяется постройке новых школ, детских садов и других социальных объектов. Актуален этот вопрос и для Одинцово. В округе сейчас рекордное количество таких строек.

Андрей Иванов при этом добавил, что в развитии как Подмосковья, так и Одинцово важную роль играет обратная связь от жителей. Сбор информации в основном осуществляется через портал «Добродел», а также социальные сети, и через личные встречи с гражданами.