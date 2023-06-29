Глава Одинцовского городского округа вручил медали выпускникам

«Бал медалистов» состоялся в Спортивно-зрелищном комплексе Одинцовского городского округа. Золотые медали выпускникам вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. По данным на 28 июня, в этом году золотые медали получили 347 человек.

Андрей Иванов подчеркнул, что свой жизненный путь такие ребята уже начали с серьезных достижений.

«Пожелать я вам хочу одно, самое главное – не теряйте запал. Ваш внутренний «огонь» не должен гаснуть. Только постоянное обучение, только ежедневная работа над собой дают результат. Всегда много времени и сил тратьте на свои знания и навыки. Мой совет относится не только к вашему обучению в вузе», - сказал глава Одинцовского городского округа.

Он напомнил, что нынешняя эпоха требует от человека продолжать развитие и в 30, и в 40, и в 50 лет. А для этого важно ставить перед собой большие цели и не бояться ошибок.

Кроме того, Андрей Иванов выразил благодарность сотрудникам учебных заведений за то, что они сделали все для раскрытия талантов детей.

«Я много общаюсь с нашими педагогами, со всеми людьми, которые работают в образовании. И прекрасно знаю, как иногда бывает тяжело. Но такие дни, когда вы можете почувствовать плоды своих трудов — они окупают любые трудности. Спасибо вам за него», - отметил глава муниципалитета.

Кроме того, Андрей Иванов обратился к родителям выпускников, отметив, что для успеха ребенку нужны трудолюбие и любознательность, а эти качества закладывают родители в раннем детстве.

На праздник пригласили выпускников, победивших и ставших призерами федерального этапа Олимпиады школьников, а также педагогов, которые подготовили лучших одиннадцатиклассников. Кроме того, среди участников были директора школ и родители.

С поздравлениями к выпускникам обратился депутат Госдумы Денис Майданов.

«Вы настоящие победители! Также хочу поздравить ваших дорогих наставников, родителей и всю команду Одинцовского округа во главе с Андреем Робертовичем – с таким высоким результатом, который каждый год показывает муниципалитет», – сказал парламентарий.

Праздник продолжился концертом певицы Клавы Коки. Танцевальный мастер-класс провел хореограф Евгений Папунаишвили.

Награды на церемонии получили медалисты, победители Олимпиады школьников и те, кто получили 100 баллов на ЕГЭ. Все достижения совместили четверо выпускников, это Александр Кийко, Никита Попов, Анна Клибышева и Мария Гусакова. Они получили специальную стипендию главы Одинцовского городского округа.