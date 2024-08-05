Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел усадьбу Введенское под Звенигородом

Усадьба, окруженная сосновым бором, расположена на возвышенности вблизи реки Москвы. Культурный объект считается эталонным образцом архитектуры русского классицизма. Усадьбу назвали в честь церкви Введения Пресвятой Богородицы, которая располагалась на этом месте в начале 15 века.

Глава Андрей Иванов отметил, что усадьба Введенское — третий по значимости после Звенигородского кремля и Саввино-Сторожевского монастыря архитектурно-ландшафтный ансамбль Звенигорода, с которого на два других открываются живописные панорамные виды.

«Усадьба была спроектирована и построена архитектором Николаем Львовым в 1801 году по заказу российского императора Павла Первого для его фаворитки — молодой княгини Анны Лопухиной. Масштабная реставрация усадьбы началась в 1990-е. Внутри строения частично восстановлены, но снаружи здания все еще нуждаются в ремонте», — рассказала экскурсовод Наталья Шипулина.

В разные исторические эпохи здание, которое в настоящее время принадлежит мэрии Москвы, выполняло различные функции. После революции в нем размещалась ремесленная школа-колония. В 1920 году открылся музей им. Н. И. Троцкой, экспонатами которого впервые стали предметы собственников известных звенигородских усадеб той эпохи. В 1922 часть экспонатов доставили в Саввино-Сторожевский монастырь. В 1933 году школу-колонию переместили в Голицыно. В усадьбе начал функционировать санаторий, который ведет свою деятельность до нынешнего времени.

Как подчеркнул глава муниципалитета, округ будет инициировать включение объекта в программу реставрации.