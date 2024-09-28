Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл детский сад № 65 после капремонта

В пятницу, 27 сентября, в Одинцово по адресу улица Северная, 22 открылся после капитального ремонта по президентской программе детский сад № 65. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с вместе с начальником Управления образования Ольгой Ткачевой, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой, воспитанниками садика, их родителями и педагогами оценил обновленные групповые комнаты и спальни, пищеблок, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы. Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днем работников дошкольного образования. Андрей Иванов, Ольга Ткачева и Нина Гинтова поблагодарили их за труд и терпение в воспитании подрастающего поколения.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

«Ежегодно 27 сентября в нашей стране отмечается добрый, светлый, профессиональный праздник — День работников дошкольного образования. Если сказать менее официально — День воспитателя. И в этом слове — «воспитатель» — мне кажется, заключены вся душевная теплота и доброта, которыми вы буквально окутываете малышей. Воспитатель — это волшебник, который помогает делать первые шаги нашим самым маленьким мечтателям в этом сложном, непростом, но очень интересном мире. И действительно, ребята в детском саду получают первые знания и навыки, первую опору, заводят первых товарищей, которые потом остаются верными друзьями на всю жизнь. Я хочу сердечно вас поблагодарить – за верность профессии, терпение, мудрость и творческий подход к каждому малышу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете!», — сердечно поблагодарил воспитателей Андрей Иванов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

Как подчеркнул глава Одинцовского округа, на прилегающей к садику территории были проведены комплексное благоустройство и озеленение. Здесь установили 11 прогулочных веранд, смонтировали игровое оборудование, теневые навесы и травмобезопасное покрытие.

«Сегодня мы находимся в детском саду № 65, который прошел через президентскую программу капитального ремонта. Напомню, саду почти 50 лет, но теперь это, по сути, уже новое здание. Мы постарались сделать максимально комфортные условия для наших ребят. Заменили все инженерные системы, фасад, кровлю, сделали внутреннюю отделку, а также благоустроили территорию и построили новые веранды. Здесь теперь есть уютные игровые комнаты, спальни, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Тем самым приблизились к самым современным стандартам дошкольного образования. Уже буквально со следующей недели в сад пойдет первая группа ребят, которая наполнит здание долгожданным детским смехом, энергетикой и радостью. Всего в садике будет порядка 240 воспитанников — это 11 групп детишек», — выразил уверенность Андрей Иванов.

Своими впечатлениями о новом детском саде поделилась мама воспитанницы старшей группы Ирина Мыльникова.