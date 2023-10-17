Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил готовность уборочной техники к зиме

Первые заморозки синоптики прогнозируют в Подмосковье уже в октябре, а первые обильные снегопады — в ноябре. А потому готовность уборочной техники сейчас вопрос № 1.

Как подготовились дорожники Одинцовского округа на днях проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. Сезонный осмотр он провел на базе «Одинцовского ДРСУ».

Осенью и зимой подрядным организациям предстоит убирать и содержать в нормативном состоянии 778 дорог общей протяженностью 661 километр. Для этих целей уже подготовили без малого 124 единицы спецтехники, 49 средств малой механизации и более 120 дорожных рабочих.

«В этом году прогнозируется теплая, но снежная зима с большим количеством переходов температуры через нулевую отметку. Значит, к сезонной уборке добавится необходимость оперативного дорожного ремонта. И убирать, и ремонтировать дороги нужно не только своевременно, но и качественно, — подчеркнул глава Одинцовского округа.

Во время совещания, посвященного зимнему содержанию трасс, Андрей Иванов обратил особенное внимание профильных служб на то, чтобы все было максимально продумано.

«Нужно четко представлять, за счет каких резервов в случае чрезвычайных погодных условий мы сможем усилить работу: дополнительные возможности основных подрядчиков, субподрядные предприятия, система „коротких закупок“, использование техники строительных компаний», — отметил Андрей Иванов.

Также участники обсудили вопрос складирования и вывоза снега и тему выделения территории под новую снегобазу. А директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко доложил, что в округе готов запас противогололедных материалов, которых хватит на несколько месяцев.