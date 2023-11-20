Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями аварийных домов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с людьми, которые живут в Банном переулке в Голицыно. Темой разговора стало проведение независимой экспертизы аварийности домов, а также вопросы благоустройства и ЖКХ в этих местах.

По словам Андрея Иванова, переезд людей из старых домов может быть возможен в том числе и по проекту комплексного развития территорий.

«Наши специалисты проводят опрос, уточняют, согласны ли собственники переселиться в другой населенный пункт или предпочитают остаться в Голицыно. По итогам мы сформируем подробный документ со всеми предложениями», - подчеркнул глава Одинцовского округа.

Всего назначено три экспертизы - по домам №№ 2, 2А и 3. Приблизительно ее результаты станут известны в феврале будущего года.

«На 30 ноября мы назначили три экспертизы – судебных и строительно-технических. Поручили производство ГБУ «Московская областная лаборатория судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации». Это наиболее компетентное экспертное учреждение, которое проводит подобного рода процедуры», – сообщил руководитель Следственного отдела города Одинцово Дмитрий Иванов и добавил, что у всех жителей домов есть 2 недели, чтобы подготовиться к визиту экспертов.

Что касается других вопросов, то по словам заместителя главы администрации Станислава Григорьева, рабочие уже убрали в Банном переулке мусор, в том числе поваленные и покосившиеся деревья.

Кроме того, скоро появится освещение пешеходной тропы от Банного переулка до дома №15 по Звенигородскому шоссе. Такое поручение дал Андрей Иванов. Также в конце октября 2023 года были проведены работы по откачке уличного туалета.