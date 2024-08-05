Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями ЖК «Гусарская баллада»

В мае глава муниципалитета совместно с жителями провел велоинспекцию по жилому комплексу. На нынешней встрече глава и жильцы обсудили исполнение поручений по итогу объезда.

Помимо профильных руководителей, в совещании приняли участие директор Одинцовского ЦУР Елена Меньшикова, председатель Общественной палаты округа Марианна Кристалинская, президент фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилл Терентьев, директор МБУ «Одинцовское городское хозяйство» Павел Вялов и директор ДК «Солнечный» Александр Черныш.

Среди вопросов — проработка вариантов маршрутов общественного транспорта. Есть потребность запустить маршрут, который бы соединял ЖК «Гусарская Баллада» и парки Одинцовского городского округа. Кроме того, необходимо отремонтировать дорожное полотно, обустроить сквер и высадить на территории комплекса деревья.

«Прорабатываем муниципальный маршрут, по которому будут курсировать автобусы до крупных парков округа — Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха, Малевича и других. Также нас попросили рассмотреть вопрос организации маршрута до станции МЦД «Внуково», — сообщил глава муниципалитета.

Жильцы обратили внимание, что испытывают дискомфорт в вечернее время суток. Добраться домой на общественном транспорте проблематично. Участники встречи также обсудили вопрос функционирования ливневых канализаций: после дождей в некоторых местах образуются глубокие лужи.

«По ливневкам мы сейчас разрабатываем проект, вчера проектная организация докладывала свои решения. По поручению губернатора мы такую концепцию готовим и в конце следующей недели доложим для того, чтобы запланировать на это средства в госпрограмме», — отметил Глава Андрей Иванов.

На контроле администрации и проведение ремонта дорожного полотна от улицы Гвардейская, 4 до Бородинской,12а. Дорога быстро пришла в негодность, потому что подрядчик уложил только один слой асфальта. Сейчас на этом участке дороги выполняют точечный ремонт. Порядка 80% работ завершено. Капитальное обновление дороги внесено в план работ на следующий год.

Отдельно обсудили организацию дорожного движения на въезде в «Гусарскую балладу». От жителей поступило предложение разделить потоки автомобилей.

«Мы планируем обратиться к специализированной организации, которая нам по округу делает эти входы, и она профессионально разработает подобную схему на всей территории жилого комплекса», — сообщил глава муниципалитета.

Жителям сообщили, что на месте пустыря может появиться современный сквер. Эта локация будет рассмотрена для включения в адресный перечень общественных территорий для голосования на федеральном портале Минстроя РФ в 2025 году.

Кроме того, рассказали о выполненных поручениях по итогам велоинспекции: провели разъяснительную беседу с руководством подрядной организации, выполняющей строительные работы по адресу Триумфальная, 5а, привели в нормативное состояние ограждения парковки на этой же улице, взяли на контроль разработку проекта откачки грунтовых вод из подвала дома 9 по улице Гвардейской, провели рейды по выявлению брошенных автомобилей с последующей эвакуацией.