Глава Одинцовского округа и жители Заречья заложили капсулу времени в основание новой поликлиники

В жилом комплексе «Заречье-Парк» прошла торжественная церемония, на которой глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями Заречья заложил капсулу времени в основание будущей поликлиники .

Также в мероприятии поучаствовали представители компании-застройщика. Андрей Иванов сообщил, что 300 человек сможет посещать за одну смену новое медицинское учреждение. Строительство объекта планируется завершить к первому кварталу 2025 года.

Глава Одинцовского округа рассказал что будет доступно для посетителей поликлиники. По его словам в учреждении будет организовано консультативное отделение, блоки функциональной диагностики, лучевой диагностики, физиотерапии. Здесь будет для комфорта людей медицинская организация будет также оснащена новейшей техникой.

Строительством поликлиники занимается компания «Самолет». В собственность администрации здание будет передано после завершения всех строительных работ. Прием пациентов здесь будет вестись по полисам ОМС.

В данный момент строители занимаются монтажом монолитных конструкций на подземном уровне, на объекте задействованы 35 человек. Как сообщили представители компании-подрядчика, по мере добавления процессов число рабочих доведут до 300-400.