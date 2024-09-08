Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на муниципальных выборах в Совет депутатов

Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил избирательный участок No 3949, который расположен в Культурно-досугового центра «Барвиха».

«Считаю, что это гражданский долг, который нельзя игнорировать. Местный совет принимает бюджет, утверждает все ключевые нормативно-правовые акты, определяет стратегию развития округа. Как пройдут следующие 5 лет — решают граждане, которые участвуют в выборах. Это очень важно, — подчеркнул Андрей Иванов. — Если вы еще не голосовали — обязательно воспользуйтесь своим гражданским правом!».

Напомним, трехдневный формат голосования ранее показал свою эффективность. Он позволяет гражданам страны при любой загруженности посетить избирательный участок, чтобы исполнил гражданский долг. В воскресенье, 8 сентября, в Одинцовском округе стартовал заключительный день голосования за новый состав Совета депутатов муниципалитета.

Согласно утвержденному режиму работы, в 08.00 открылись 173 избирательных участка. Горожан приглашают на участки до 20.00. Также у жителей муниципалитета есть возможность воспользоваться правом голосования в дистанционном формате: в системе ДЭГ через портал Госуслуг. Предварительно требуется регистрация. на проходящих выборах такой формат выбрали более 36 тыс. горожан муниципалитета. Для дистанционного голосования правила не отличаются. Оно завершится в 20.00.

Выборы проходят во многих регионам РФ, в том числе и в Подмосковье. Так, по территории Московской области функционирует 1608 участков.