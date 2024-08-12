Глава Одинцовского округа наградил подростка, спасшего тонущего человека

Роман с родителями приехали отдыхать на берег реки Днепр в Смоленской области. Ученик 10 «А» класса одинцовской СОШ №12 первым заметил, что один из купающихся ушел под воду и долго не выныривал. Рома и его отец проявили себя как настоящие герои. Они незамедлительно бросились в воду, доплыли до того места, где ранее виднелся человек, и поочередно ныряли на глубину.

Пострадавшего нашел подросток. Мужчина лежал на дне, уткнувшись лицом в песок. Его вытащили на поверхность. Мужчина уже не подавал признаков жизни, но оказанная экстренная помощь оказалась результативной.

Глава Одинцовского округа поблагодарил юного жителя муниципалитета за смелость и мужество, за решительные действия в нестандартной ситуации.





«Хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделал, за поступок с большой буквы: в самый критический момент ты не растерялся, поступил как взрослый, ответственный человек – так, как должен поступать настоящий мужчина. Мы все гордимся тем, что ты сделал», — отметил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета выразил благодарность родителям подростка Людмиле Алексеевне и Андрею Анатольевичу, которые правильно воспитали сына. Школьник, несмотря на юный возраст, готов всегда прийти на помощь, что заслуживает уважения.