Глава Одинцовского округа посетил помещения будущего КДЦ в Супонево

Совсем скоро свои двери жителям Одинцовского городского округа распахнет новый филиал Введенского муниципального сельского Дома культуры «Огонек». Он расположится на территории культурно-досугового центра в звенигородском микрорайоне Супонево.

Культурная локация заработает в корпусе № 3 по Нахабинскому шоссе. Некоторое время назад нежилые помещения на первом и втором этажах здания были переданы в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонек». Уже скоро здесь стартуют ремонтные работы. После их окончания КДЦ станет полноценным филиалом культурного учреждения. А это значит, что жителей района ждет еще больше интересных культурных событий.

Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, задачей на этот год является разработка проекта, чтобы в 2024-м приступить к ремонту помещений. Состояние здания оценил глава муниципалитета. Он прошелся по комнатам КДЦ вместе с активными жителями микрорайона.

«Общая площадь составляет 467 кв. метров. По нашей задумке, здесь должен появиться полноценный ДК — с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками. Кроме того, в новом центре смогут разместиться филиал „Активного долголетия“, хор ветеранов и шахматный клуб, в котором занимаются более 60 человек всех возрастов. В этом году делаем проект, находим средства и в 2024 приступаем к ремонту», — сообщил Андрей Иванов.

Отметим, что два года назад Дом культуры «Огонек» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение культуры, находящееся в сельской местности. Название этого учреждения уже давно стало символом качества. ДК активно участвует в окружных культурно-массовых мероприятиях, областных онлайн-программах и проекте «Активное долголетие».