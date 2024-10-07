Глава Одинцовского округа поздравил участников «Активного долголетия» с пятилетием проекта

В октябре 2019 года в Подмосковье появились первые клубы «Активного долголетия». Не остался в стороне и Одинцовский округ — за время существования из небольшого сообщества одинцовские «долголеты» выросли в масштабный проект.

«Пять лет назад наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев вышел с инициативой создания проекта «Активное долголетие». Я помню, как мы начинали с совсем небольшой группы энтузиастов. И вот прошли годы — на сегодняшний день у нас уже 18 тысяч участников», — рассказал Андрей Иванов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

На территории муниципалитета на постоянной основе функционируют два клуба — в Одинцово и Звенигороде. Также в поселениях округа для участников проекта проводятся занятия на базе учреждений культуры и спорта. «Долголеты» пробуют свои силы в различных активностях: рукоделии, пении, скандинавской ходьбе, йоге, плавании и многих других. Этот список постоянно расширяется: например, теперь желающие могут изучать английский язык и психологию, а также освоить ментальную арифметику.

За время работы проекта было организовано 298 экскурсионных выездов, в том числе в парк «Патриот», Сергиев Посад, Коломну, Звенигород, Истру, Наро-Фоминск и другие города Московской области. В поездках приняли участие более 12 тысяч человек.

Открыты площадки Одинцовского округа и для участников «Активного долголетия» со всего Подмосковья. Так, в этом году в Одинцово прошел областной фестиваль по сап-серфингу, а на фестивале «Живем Ярко», приуроченном к празднованию 5-летия проекта, в Волейбольном центре собралось более тысячи людей серебряного возраста.

С двойным праздником — первым юбилеем клуба и Днем пожилого человека — одинцовских «долголетов» поздравил глава округа Андрей Иванов.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«Страна на этой неделе отмечает День пожилого человека. И это действительно важное событие, потому что в этот день мы говорим особые слова благодарности старшему поколению: за вклад в развитие страны, за сохранение и передачу наших традиций молодому поколению, за помощь в воспитании детей и внуков, да и в целом за любовь, терпение и жизненную мудрость», — подчеркнул глава муниципалитета.

Особое место в клубе «Активное долголетие» занимают «Серебряные волонтеры», которые приносят еще и большую пользу стране, делая для бойцов окопные свечи, носилки, маскировочные сети и теплые носки.

Андрей Иванов вручил благодарственные письма участникам — Александру Раевскому, Наталье Баженовой и Надежде Хамбековой.

За чашкой чая «долголеты» поделились с главой Одинцовского округа своими впечатлениями от проекта.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

«У нас вообще очень много интересного. Я ходила на занятия английским языком, йогу, занималась теннисом, участвовала в соревнованиях. И самой интересной для меня оказалась театральная студия — там мы готовимся к нашим отчетным концертам. Например, сегодняшнее занятие посвящено Серебряному веку. Каждый из нас готовит отдельное стихотворение, и это стихотворение должно быть представлено в театральном виде, мы должны обыграть его. Это очень интересно. Заодно мы знакомимся и с музыкой к этим стихотворениям, и с творчеством поэтов. Это очень сильно развивает. Также мне нравятся активные занятия для поддержания физической формы. Чтобы мы хорошо выглядели, были веселыми, эмоционально радостными», — поделилась впечатлениями участница «Активного долголетия» Наталья Петровна Ромашко.

Кроме того, на встрече обсудили успехи проекта за пять лет работы, а также наметили планы на будущее. Так, в ближайшее время расширится география локаций для различных занятий.